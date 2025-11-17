17.11.2025 15:14:38

Ölpreise drehen leicht in die Gewinnzone

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag etwas gestiegen. Nachdem sie im frühen Handel noch unter Druck gestanden hatten, drehten sie bis zum Nachmittag in die Gewinnzone. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 22 Cent auf 64,61 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember legte um 22 Cent auf 60,31 Dollar zu.

Am Markt waren geopolitische Risiken zu Beginn der Handelswoche ein bestimmendes Thema. Russland hat laut jüngsten Berichten die Verladung von Rohöl im wichtigen Schwarzmeerhafen Noworossijsk wieder aufgenommen, nachdem ein ukrainischer Drohenangriff in der vergangenen Woche für Schäden und einen Stillstand der Aktivitäten gesorgt hatte. Experten zufolge war zunächst von einem längeren Stillstand ausgegangen worden.

Der Angriff auf Noworossijsk sowie die Beschlagnahmung eines Öltankers durch den Iran in der Nähe der Straße von Hormus hatten die Ölpreise gegen Ende der vergangenen Woche deutlich steigen lassen. Mittlerweile richten sich die Blicke wieder stärker auf die Erwartung eines Überangebots an Rohöl, nachdem Opec+ zuletzt die Fördermenge erneut angehoben hatte. Der Ölverbund aus Ländern des Ölkartells Opec und anderer wichtiger Förderstaaten, darunter Russland, hatte in den vergangenen Monaten die Förderung bereits mehrfach erhöht./jkr/he

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:39 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor wichtigen US-Daten: US-Börsen zum Sitzungsende schwach -- ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt tiefrot -- Asiens Börsen beenden Handel im Minus
Am heimischen Aktienmarkt war am Montag ein schwächerer Handel zu beobachten. Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Wochenauftakt kräftig abwärts. Die US-Börsen schlossen ebenso leichter. Die Börsen in Asien notierten am Montag unterdessen in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen