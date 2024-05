Ölpreise geben nach - Hoffnung auf leichte Entspannung im Nahost-Konflikt

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch wegen der Hoffnung auf eine zumindest leichte Entspannung im Nahost-Konflikt nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete gegen Mittag 84,90 US-Dollar und damit 1,43 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis fiel auf den tiefsten Stand seit Ende März, nachdem er Mitte April zeitweise noch über der Marke von 92 Dollar gelegen hatte. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab am Mittag ebenfalls deutlich nach.

Zum Auftakt seiner Israel-Gespräche ist US-Außenminister Antony Blinken mit dem Staatspräsidenten Izchak Herzog zusammengetroffen. Anschließend traf Blinken mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zusammen. Blinken hatte von einem "sehr, sehr großzügigen" Vorschlag Israels für einen Deal mit der Hamas gesprochen. Im Rahmen von Vermittlungsbemühungen in Kairo wird auf eine Antwort der Hamas gewartet. Israel hat einen raschen Beginn der umstrittenen Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens angekündigt, sollte es nicht zu einer Einigung kommen./jha/tih