Ölpreise legen deutlich zu

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag deutlich zugelegt. Für etwas Anspannung im Handel sorgten Nachrichten über einen Angriff auf einen Tanker in der Straße von Hormus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August stieg zuletzt um 2,97 Prozent auf 74,13 US-Dollar.

Die Crew eines Tankers in der Straße von Hormus hatte einen Angriff auf ihr Schiff gemeldet. An Bord sei ein Feuer ausgebrochen, teilte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf Angaben der Schiffbesatzung mit. Der Tanker sei rund acht Seemeilen vor dem omanischen Küstenort Lima von einem "unbekannten Geschoss" getroffen worden. Verletzt worden sei niemand.

Das Portal "Axios" berichtete unter Berufung auf zwei US-Beamte, die iranischen Revolutionsgarden hätten mindestens zwei Raketen auf Frachter abgefeuert. Einer der Beamten sagte demnach, zwei Schiffe seien durch den Beschuss stark beschädigt worden. Eine offizielle Reaktion der US-Regierung blieb zunächst aus.

Die Pläne Großbritanniens und Frankreichs zur Minenräumung in der Straße von Hormus hätten einen Rückschlag erlitten - nur wenige Tage, nachdem Oman den europäischen Mächten die Erlaubnis erteilt hatte, bei der Räumung der südlichen Route mitzuwirken. Dies sagten Regierungsvertreter der betroffenen Länder, die nicht genannt werden wollten, der Nachrichtenagentur Bloomberg./jsl/jha/