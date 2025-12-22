22.12.2025 16:17:39

Ölpreise legen merklich zu

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag wegen des verschärften Vorgehens der Vereinigten Staaten gegen Venezuela merklich zugelegt. Sie haben sich damit von den Verlusten der vergangenen Wochen teilweise erholt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar stieg auf 61,75 US-Dollar. Das waren 1,30 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,24 Dollar auf 57,77 Dollar.

Die Ölpreise werden durch den verschärften Konflikt zwischen den USA und dem Ölförderland Venezuela gestützt. So haben die USA einen weiteren Öltanker unter ihre Kontrolle gebracht.

In der vergangenen Woche waren die Preise auch wegen der Hoffnung auf ein Ende des Kriegs Russlands gegen die Ukraine gefallen. Die dreitägigen Verhandlungen in Miami über ein Ende des Ukraine-Kriegs sind aus Sicht der Chefunterhändler der USA, der Ukraine und Russlands zwar positiv verlaufen. Ein direktes Treffen der beiden Kriegsparteien Russland und Ukraine gab es offiziellen Angaben zufolge aber nicht./jsl/he

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vorweihnachtliche Ruhe: Dow freundlich -- ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren zum Wochenstart abwärts. Die positive Stimmung an der Wall Street hält im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen