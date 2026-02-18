18.02.2026 16:05:38

Ölpreise legen merklich zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch anfängliche Gewinne ausgebaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 69,36 US-Dollar. Das waren 1,96 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um 2 Dollar auf 64,33 Dollar.

Die positive Stimmung an den Aktienmärkten und besser erwartet ausgefallene US-Industriedaten stützten die Ölpreise. So war die Industrieproduktion im Januar stärker gestiegen als erwartet. Auch Zahlen aus der Bauwirtschaft fielen besser als von Analysten prognostiziert aus. Eine robuste US-Wirtschaft würde auch die Nachfrage nach Rohöl stützen.

Im Blick der Märkte stehen weiterhin die Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. Der Iran dämpfte nach der zweiten Verhandlungsrunde mit den USA die Hoffnung auf einen raschen Durchbruch. Außenminister Abbas Araghtschi sagte dem Staatsfernsehen: "Der Weg zu einer Einigung hat begonnen, wir sind bereit." Er fügte hinzu: "Das bedeutet aber nicht, dass wir eine Einigung erzielt haben."

Die Gespräche finden vor dem Hintergrund einer militärischen Drohkulisse der Vereinigten Staaten statt. Im Januar ließ Irans Staatsapparat Massenproteste im eigenen Land brutal niederschlagen. Trump drohte der iranischen Führung daraufhin mit militärischem Eingreifen und ließ die Militärpräsenz rund um den Iran verstärken. Das Land ist ein wichtiges Ölförderland.

Die zweitägigen Genfer Verhandlungen Russlands und der Ukraine über ein Ende des seit fast vier Jahren dauernden Krieges sind ohne greifbares Ergebnis beendet worden. Nach knapp zweistündigen Gesprächen verließ die russische Delegation am Mittwoch den Ort des Treffens, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass meldete. Ergebnisse der Gesprächsrunde unter Vermittlung der USA wurden nicht mitgeteilt. Russland ist ebenfalls ein wichtiges Ölförderland./jsl/la/he

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

