|US-chinesischer Zollstreit
|
14.10.2025 07:46:39
Ölpreise mit Stabilisierung - die Gründe
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 63,31 US-Dollar. Das war 1 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November fiel ebenfalls um 1 Cent auf 59,48 Dollar. Am Montag hatte eine Erholung eingesetzt, nachdem die Notierungen am Freitag nach den Zoll-Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen China eingebrochen waren. Trump hatte am Wochenende versucht, die Wogen im Handelskonflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten wieder zu glätten.
Am Markt hätten Investoren weiterhin das Überangebot an Öl im Blick und somit bestehe schnell die Möglichkeit, dass bei bestimmten Ereignissen eine panikartige Verkaufswelle losgetreten werden kann, erklärte Ölanalystin Vandana Hari von Vanda Insights in Singapur. Immerhin habe Trump durch sein Zurückrudern die Sorgen um eine Verschärfung des Handelsstreits mit China vorerst beruhigt.
/stk/mis
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)
Weitere Links:
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: PhotoStock10 / Shutterstock.com
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|59,20
|-0,36
|-0,60
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Banken geben Startschuss für Berichtssaison: ATX-Anleger voraussichtlich zurückhaltend -- DAX vorbörslich schwächer verändert -- Börsen in Asien mit Verlusten - Japan sehr schwach
Am heimischen Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst Zurückhaltung den Handel prägen. Der DAX wird daneben wohl kaum schwächer starten. An den Börsen in Asien zeigt sich am Dienstag eine schwache Entwicklung.