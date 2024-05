Ölpreise weiter auf Talfahrt - tiefste Stände seit März

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen. Bis zum späten Nachmittag gaben sie ihre Kursgewinne aus dem frühen Handel wieder ab und knüpften an die Talfahrt der vergangenen Handelstage an.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli fiel um 33 Cent auf 83,11 US-Dollar und erreichte den tiefsten Stand seit März. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im Juni gab um 46 Cent auf 79,54 Dollar nach und rutschte ebenfalls auf den tiefsten Stand seit März.

Die Notierungen befinden sich seit Beginn der Woche auf Talfahrt. Dabei haben vor allem die Hoffnung auf eine Feuerpause im Gaza-Krieg und ein überraschender Anstieg der US-Ölreserven belastet.

Rohstoffexperten verwiesen auch auf die Geldpolitik in den USA. Nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend wurde deutlich, dass die Zinsen vorerst weiter auf hohem Niveau bleiben werden. Dies dürfte die US-Wirtschaft und damit die Nachfrage nach Öl in der größten Volkswirtschaft der Welt bremsen./jkr/he