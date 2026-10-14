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15.10.2026 00:08:35
Oil edges up as Middle East and Russia hostilities imperil flows
Brent settles above US$106 a barrel after Iran-backed Houthis launched strikes across Saudi ArabiaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|105,22
|-0,70
|-0,66
|Ölpreis (WTI)
|97,09
|-0,88
|-0,90