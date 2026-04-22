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23.04.2026 00:06:04
Oil extends gain as peace negotiations between US and Iran stall
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|107,29
|1,28
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|Ölpreis (WTI)
|97,56
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