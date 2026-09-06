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07.09.2026 01:36:36
Oil gains as US attacks on Iranian ships raise escalation risks
Iran says a new restricted zone outside of Hormuz will be declared in the coming daysWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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