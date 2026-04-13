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13.04.2026 21:17:57
Oil jumps back above $100 after US-Iran peace talks fail
The failure of negotiations at the weekend has raised concerns that the global energy crisis will deepen.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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