Oil prices move higher after Trump’s Venezuela strikes
Investors will weigh short-term disruption to Venezuelan exports against potential to eventually pump more crudeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|61,80
|1,00
|1,64
|Ölpreis (WTI)
|58,32
|1,00
|1,74
