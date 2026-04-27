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27.04.2026 03:16:50
Oil prices rise as US-Iran peace talks stall
President Trump said on Saturday that the US had cancelled plans to send a team to Pakistan for negotiations.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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