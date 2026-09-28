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29.09.2026 00:01:48
Oil prices rise for second session on continued Middle East supply concern
West Texas Intermediate futures settles below US$93 a barrel on a day of choppy tradingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|106,67
|1,39
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|Ölpreis (WTI)
|93,70
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