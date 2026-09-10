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10.09.2026 06:00:19

Oil shock revives interest in clean hydrogen

Air Liquide chief says fallout from Iran war has led governments to reconsider their use of costly fuelWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
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