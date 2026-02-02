|
02.02.2026 13:21:05
Oil tumbles as US-Iran tensions ease
Energy prices reverse recent gains on easing geopolitical concerns and warmer weather outlook
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|65,95
|-4,75
|-6,72
|Ölpreis (WTI)
|62,06
|-3,15
|-4,83