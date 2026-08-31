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31.08.2026 11:00:16
Pennsylvania’s A.I. Gold Rush Meets Second Thoughts
Amid a backlash, Gov. Josh Shapiro is pumping the brakes on enormous data centers. But in a region scarred by the collapse of the steel industry, some welcome billions in construction.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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