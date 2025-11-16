Milchpreis

17,22
USD
0,02
0,12 %
16.11.2025 15:15:47

Preis fällt erneut: Discounter läuten nächste Preisrunde bei Milch und Butter ein

Auf deutschen Weiden und in den Ställen wird deutlich mehr Milch produziert. Die Nachfrage allerdings hält mit dem höheren Angebot nicht ganz Schritt - und so sinken die Preise. Der Einzelhandel macht die entsprechenden Produkte erneut billiger.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Milchpreis 17,22 0,02 0,12

