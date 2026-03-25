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25.03.2026 13:37:38
Preis für Opec-Öl deutlich gefallen
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist deutlich gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 132,21 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 13,03 Dollar weniger als am Montag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/
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