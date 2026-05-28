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28.05.2026 10:45:38
Preis für Opec-Öl gefallen
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 104,82 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 1,48 Dollar weniger als am Dienstag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk
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