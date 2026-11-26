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26.11.2026 10:30:38
Preis für Opec-Öl gestiegen
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie die Opec am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 82,94 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 1,43 Dollar mehr als am Vortag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jkr/stw
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