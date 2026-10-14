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14.10.2026 12:31:38
Preis für Opec-Öl gesunken
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 112,30 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 88 Cent weniger als am Vortag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jkr/stk
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