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15.09.2026 20:27:57
QUICK SPARK: Crude Oil Hits $106, Highest In 5 Months
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|107,06
|-1,69
|-1,55
|Ölpreis (WTI)
|103,47
|-2,36
|-2,23