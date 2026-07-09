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09.07.2026 15:12:44

Regulator to block 24/7 oil contracts over volume concerns

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ATX etwas fester -- DAX schwächelt -- Wall Street auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendiert leicht nach unten. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.
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