|
30.04.2026 13:00:05
Returns before rigs: why surging oil prices haven’t sparked a Permian boom
US oil producers are in ‘wait-and-see’ mode as the Iran war energy crisis plays outWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|109,08
|-5,01
|-4,39
|Ölpreis (WTI)
|101,94
|-3,13
|-2,98