Rohstoffkurse am Abend

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.992,38 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 20:40 Uhr um -1,01 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 5.043,11 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -0,71 Prozent auf 76,88 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 77,43 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 20:30 Uhr fällt der Platinpreis um -1,44 Prozent auf 2.047,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.077,00 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nordwärts. Der Palladiumpreis gewinnt 3,61 Prozent auf 1.749,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.688,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 1,23 Prozent auf 68,56 US-Dollar, nach 67,75 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Maispreis um -0,12 Prozent auf 4,31 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 4,32 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,07 Prozent auf 11,34 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,33 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:30 Uhr ab. Es geht -4,44 Prozent auf 3,10 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,24 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 19:08 Uhr zieht der Kohlepreis um 0,72 Prozent auf 105,35 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 104,85 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.at

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
