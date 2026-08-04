Rohstoffkurse am Abend

Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.079,37 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 0,64 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.053,46 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 2,35 Prozent auf 59,58 US-Dollar, nach 58,21 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 7,59 Prozent auf 1.744,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.621,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.254,50 US-Dollar) geht es um 7,81 Prozent auf 1.352,50 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 20:31 Uhr ab. Es geht -5,31 Prozent auf 79,32 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 83,77 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (WTI) um -5,54 Prozent auf 75,89 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 80,34 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle bergab. Um 20:26 Uhr steht ein Minus von -0,27 Prozent auf 0,81 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Baumwolle noch bei 0,81 US-Dollar.

Derweil notiert der Haferpreis bei 3,13 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,16 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,11 Prozent.

Inzwischen steigt der Kaffeepreis um 1,44 Prozent auf 3,24 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 3,20 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Lebendrindpreis um 0,32 Prozent auf 2,32 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,31 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -1,61 Prozent auf 4,42 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,49 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 0,91 Prozent auf 3,51 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,48 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Orangensaftpreis um 0,85 Prozent auf 1,60 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,58 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis bergab. Um 20:15 Uhr steht ein Minus von -1,18 Prozent auf 11,55 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenpreis noch bei 11,69 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenmehlpreis um -1,05 Prozent auf 310,10 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 313,40 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit Verlusten. Um 20:15 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis -0,74 Prozent niedriger bei 0,68 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,69 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,20 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - Natural Gas gibt -3,60 Prozent auf 2,68 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,78 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,98 US-Dollar) geht es um 0,46 Prozent auf 0,98 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Milchpreis südwärts. Der Milchpreis sinkt -0,19 Prozent auf 15,63 US-Dollar, nach 15,66 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 20:41 Uhr notiert der Heizölpreis -2,32 Prozent niedriger bei 100,12 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 102,50 US-Dollar.

Zudem gibt der Reispreis am Dienstagabend nach. Um -1,66 Prozent auf 13,94 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Reispreis bei 14,18 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Holzpreis um -1,83 Prozent auf 590,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 601,00 US-Dollar.

Indes gibt der Erdgaspreis - TTF nach. Für den Erdgaspreis - TTF geht es nach 57,65 Euro am Vortag auf 55,00 Euro nach unten (--4,61 Prozent).

Redaktion finanzen.at