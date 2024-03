Rohstoffkurse am Mittag

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Am Donnerstagmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,41 Prozent auf 2.157,05 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (2.148,33 US-Dollar).

Zudem fällt der Silberpreis. Um -0,08 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 24,15 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 24,17 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,88 Prozent auf 919,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 911,50 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Palladiumpreis um -0,14 Prozent auf 1.042,50 US-Dollar. Gestern stand der Palladiumpreis noch bei 1.044,00 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (Brent) um -0,71 Prozent auf 82,32 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 82,96 US-Dollar.

Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagmittag nach. Um -0,77 Prozent auf 78,51 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 79,13 US-Dollar.

Nach 0,99 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Donnerstagmittag um -2,91 Prozent auf 0,96 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Aufwind. Um 12:10 Uhr zieht der Maispreis um 2,05 Prozent auf 4,24 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Sojabohnenpreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,43 Prozent auf 11,55 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,40 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Weizenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (184,00 Euro) geht es um 3,48 Prozent auf 186,00 Euro nach oben.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -2,24 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar.

Währenddessen legt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,47 Prozent auf 1,94 US-Dollar zu. Gestern war der Erdgaspreis - Natural Gas noch 1,93 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Rapspreis bei 426,25 Euro. Im Vergleich zum Vortag (422,50 Euro) ist das ein Aufschlag von 0,83 Prozent.

Zudem gibt der Heizölpreis am Donnerstagmittag nach. Um -0,38 Prozent auf 70,01 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 70,27 US-Dollar.

Daneben sinkt der Kohlepreis um -0,22 Prozent auf 113,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 112,60 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at