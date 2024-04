Rohstoffkurse am Mittag

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Am Freitagmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,65 Prozent auf 2.347,35 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (2.332,16 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:12 Uhr notiert der Silberpreis 0,55 Prozent stärker bei 27,59 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 27,44 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 915,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (912,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,33 Prozent.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Freitagmittag nach. Um -0,77 Prozent auf 969,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 977,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 89,54 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,27 Prozent im Vergleich zum Vortag (89,01 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 0,41 Prozent auf 84,11 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 83,57 US-Dollar.

Zudem fällt der Maispreis. Um -0,11 Prozent reduziert sich der Maispreis um 13:03 Uhr auf 4,41 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 4,41 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,24 Prozent auf 11,60 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 11,63 US-Dollar.

Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -0,70 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 13:03 Uhr auf 341,00 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 343,90 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,25 Prozent auf 0,45 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,45 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Weizenpreis um 0,12 Prozent auf 209,00 Euro. Am Tag zuvor lag der Weizenpreis bei 208,75 Euro.

Nach 0,19 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Freitagmittag um 2,47 Prozent auf 0,20 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -3,04 Prozent auf 1,56 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,64 US-Dollar an der Tafel.

Zudem steigt der Rapspreis. Um 0,51 Prozent verstärkt sich der Rapspreis um 12:58 Uhr auf 442,75 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 442,00 Euro lag.

Derweil geht es für den Heizölpreis bergauf. Der Heizölpreis steigt 0,78 Prozent auf 67,89 US-Dollar, nach 67,36 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.at