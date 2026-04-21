Iran-Krieg bleibt im Fokus: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- US-Börsen letztlich leichter -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit Abschlägen. An der Wall Street ist ging es abwärts. Die Börsen in Fernost zogen am Dienstag an.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag eine Spur tiefer.

So startete der ATX mit einem knappen Plus und hielt sich lange auf grünem Terrain. Am späten Nachmittag fiel das Barometer zunächst an die Nulllinie zurück, dann jedoch in die Verlustzone. Letztlich verabschiedet er sich 0,24 Prozent tiefer bei 5.852,36 Punkten.

Die Lage am Persischen Golf zog erneut alle Blicke und die gesamte Aufmerksamkeit auf sich. Kurz vor Ablauf der Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA bleibt der Status der Verhandlungen nämlich ungewiss. Die US-Regierung zeigte sich zuversichtlich, dass die Gespräche am Mittwoch in Pakistan fortgesetzt würden. Das iranische Staatsfernsehen dementierte hingegen am Dienstag Medienberichte über die Reise iranischer Vertreter nach Islamabad sowie geplante Termine für Friedensgespräche. Es sei noch keine iranische Delegation nach Pakistan aufgebrochen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, sagte Fox News, man stehe kurz vor einem Abkommen.

In Österreich hatten zudem die schwergewichteten Bankenpapiere die Blicke auf sich gezogen.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt verloren am Dienstag im Handelsverlauf ihren Mut.

So eröffnete der DAX stärker, fiel am Nachmittag vor US-Börsenstart aber an die Nulllinie zurück. Im weiteren Verlauf ging es dann moderat ins Minus. Sein Schlussstand: 24.270,87 Punkte (-0,60 %).

Der Iran-Krieg blieb das Hauptthema auf dem Parkett. Eine Fortsetzung der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe an diesem Mittwoch ist weiter ungewiss. US-Vizepräsident JD Vance soll für neue Gespräche mit dem Iran unterwegs nach Pakistan sein. Der Iran hat nach Informationen des Staatsfernsehens aber noch keine Vertreter in die pakistanische Hauptstadt Islamabad geschickt, hiess es in einem Bericht.

Dass US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung der Waffenruhe ohne handfesten Deal als sehr unwahrscheinlich tituliert habe, trage nicht gerade zur Beruhigung bei, schrieben die Börsen-Experten von Index Radar. Auf der anderen Seite seien Anleger aber harte öffentliche Rhetorik inzwischen gewohnt.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Dienstag schwächer.

So eröffnete der Dow Jones die Sitzung mit einem Plus, fiel aber im Verlauf unter die Nulllinie und beendete die Sitzung schließlich 0,59 Prozent tiefer bei 49.149,38 Punkten.

Auch der NASDAQ Composite notierte zur Startglocke Prozent fester. Im Verlauf schmolzen die moderaten Gewinne jedoch dahin, letztlich ging es 0,59 Prozent abwärts auf 24.259,96 Zähler.

Investoren hoffen, dass USA und Iran noch vor Ablauf der zweiwöchigen Waffenruhe im Nahen Osten an den Verhandlungstisch für Friedensgespräche zurückkehren.

Teheran habe regionalen Vermittlern mitgeteilt, am Dienstag ein Verhandlungsteam nach Pakistan zu entsenden, berichtet das Wall Street Journal. Offiziell bestätigt hat das Mullah-Regime dies bislang nicht. "Die Arbeitshypothese der meisten Marktteilnehmer ist, dass wir eine Verlängerung der aktuellen Waffenruhe sehen werden", mutmaßte Marktstratege Michael Brown von Pepperstone. Es liege im Interesse beider Seiten, den Krieg zu beenden, daher seien "die markige Rhetorik und die Schlagzeilen, die wir weiterhin hören, größtenteils darauf ausgerichtet, Verhandlungsspielraum zu gewinnen, statt den Konflikt erneut zu eskalieren", fügte er hinzu. Die von US-Präsident Donald Trump ausgerufene Waffenruhe endet am Mittwoch.

ASIEN

Die asiatischen Börsen wiesen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,89 Prozent bei 59.349,17 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite bis Handelsende 0,07 Prozent auf 4.085,08 Zähler.

In Hongkong legte der Hang Seng um 0,48 Prozent auf 26.487,48 Einheiten zu.

Einerseits bremste die Ungewissheit um die weitere Entwicklung des Iran-Kriegs, andererseits setzten Anleger darauf, dass die Kriegsparteien zu einer Einigung gelangen. Die USA und der Iran planten für diese Woche weitere Friedensverhandlungen, berichtete das Wall Street Journal. Denn US-Präsident Donald Trump wolle den zweiwöchigen Waffenstillstand, der am Mittwoch ausläuft, nicht verlängern, so die Zeitung unter Berufung auf einen Vertreter des Weißen Hauses. Die Ölpreise gaben in Erwartung der Gespräche etwas nach.

Am südkoreanischen Aktienmarkt erreichte der Kospi ein neues Rekordhoch. KI-Fantasie trage den Index weiter nach oben, berichteten Marktteilnehmer.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX