02.03.2026 13:17:06
Rohstoffkurse am Mittag
Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 5.397,54 US-Dollar und damit 2,27 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 5.277,89 US-Dollar.
Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 1,37 Prozent auf 95,13 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 93,84 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben wertet der Platinpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -0,42 Prozent auf 2.354,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2.364,00 US-Dollar stand.
Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Palladiumpreis um 0,31 Prozent auf 1.796,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.790,50 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 8,52 Prozent auf 78,70 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 72,87 US-Dollar wert.
Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 7,98 Prozent auf 72,37 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 67,02 US-Dollar.
Daneben sinkt der Baumwolle um -2,30 Prozent auf 0,62 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,64 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Kaffeepreis um -0,72 Prozent auf 2,83 US-Dollar. Gestern stand der Kaffeepreis noch bei 2,85 US-Dollar.
Mit dem Kakaopreis geht es indes nordwärts. Der Kakaopreis gewinnt 1,62 Prozent auf 2.066,00 Britische Pfund hinzu, nachdem gestern noch 2.026,00 Britische Pfund an der Tafel standen.
Zudem fällt der Maispreis. Um -0,40 Prozent reduziert sich der Maispreis um 12:46 Uhr auf 4,37 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 4,39 US-Dollar lag.
Zudem gibt der Sojabohnenpreis am Montagmittag nach. Um -0,28 Prozent auf 11,54 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 11,57 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 13:01 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -1,74 Prozent auf 310,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 315,50 US-Dollar an der Tafel.
Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 2,55 Prozent auf 0,63 US-Dollar, nach 0,61 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,75 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 4,90 Prozent auf 3,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,86 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Heizölpreis am Montagmittag hinzu. Um 14,23 Prozent auf 78,46 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 68,68 US-Dollar.
Währenddessen legt der Kohlepreis um 8,25 Prozent auf 114,75 US-Dollar zu. Gestern war der Kohlepreis noch 106,00 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Holzpreis Zugewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 561,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Holzpreis bei 558,00 US-Dollar.
