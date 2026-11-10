Aktuelle Rohstoffkurse 10.11.2026 13:17:06

Rohstoffkurse am Mittag

Rohstoffkurse am Mittag

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Am Dienstagmittag knickt der Goldpreis ein. Um 13:13 Uhr sank der Goldpreis um -1,54 Prozent auf 4.076,69 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.140,44 US-Dollar).

Zudem fällt der Silberpreis. Um -1,41 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 13:11 Uhr auf 52,39 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 53,14 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -0,48 Prozent auf 1.554,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.561,50 US-Dollar.

Währenddessen legt der Palladiumpreis um 0,73 Prozent auf 1.036,00 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 1.028,50 US-Dollar wert.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (Brent) um -2,12 Prozent auf 90,61 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 92,57 US-Dollar.

Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Dienstagmittag nach. Um -1,90 Prozent auf 85,20 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 86,85 US-Dollar.

Nach 0,79 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Dienstagmittag um -0,01 Prozent auf 0,79 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Aufwind. Um 11:56 Uhr zieht der Haferpreis um 0,15 Prozent auf 3,35 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,34 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,16 Prozent auf 2,74 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 2,74 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kakaopreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3.777,00 Britische Pfund) geht es um -3,87 Prozent auf 3.631,00 Britische Pfund nach unten.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,68 Prozent auf 4,42 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,39 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 1,22 Prozent auf 324,60 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 320,70 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,62 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,62 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,42 Prozent.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,22 Prozent auf 0,18 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,83 Prozent auf 3,28 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,22 US-Dollar.

Zudem gibt der Heizölpreis am Dienstagmittag nach. Um -3,56 Prozent auf 107,25 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 111,22 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis nordwärts. Um 12:43 Uhr steht ein Plus von 1,40 Prozent auf 133,60 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kohlepreis-Kurs noch bei 131,75 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

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Bildquelle: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

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