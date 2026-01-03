|Rohstoffpreise aktuell
|
03.01.2026 10:13:20
Rohstoffkurse am Vormittag
Am Samstagvormittag stagniert der Goldpreis. Um 10:10 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.330,49 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.330,49 US-Dollar).
Redaktion finanzen.at
