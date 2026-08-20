|Rohstoffe im Blick
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20.08.2026 10:13:20
Rohstoffkurse am Vormittag
Am Donnerstagvormittag knickt der Goldpreis ein. Um 10:10 Uhr sank der Goldpreis um -0,64 Prozent auf 4.493,87 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.522,81 US-Dollar).
Inzwischen fällt der Silberpreis um -0,33 Prozent auf 66,72 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 66,94 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Platinpreis um -0,22 Prozent auf 1.804,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.808,50 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -0,15 Prozent auf 1.335,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.337,00 US-Dollar stand.
Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 92,81 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (91,62 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,30 Prozent.
Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -0,38 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 10:11 Uhr auf 85,50 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 85,83 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Haferpreis um -0,68 Prozent auf 3,29 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,32 US-Dollar an der Tafel.
Derweil notiert der Maispreis bei 4,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,73 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,00 Prozent.
Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,39 Prozent auf 12,27 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,22 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,69 Prozent auf 321,10 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 318,90 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 0,77 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,70 US-Dollar.
Währenddessen legt der Zuckerpreis um 1,54 Prozent auf 0,18 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,18 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,81 US-Dollar) geht es um -2,56 Prozent auf 2,74 US-Dollar nach unten.
Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (16,50 US-Dollar) geht es um 0,97 Prozent auf 16,66 US-Dollar nach oben.
Daneben sinkt der Heizölpreis um -0,90 Prozent auf 116,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 117,56 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (123,00 US-Dollar) geht es um -0,41 Prozent auf 122,50 US-Dollar nach unten.
Redaktion finanzen.at
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