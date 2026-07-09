Rohstoffpreise am Donnerstagmittag

Der Goldpreis zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 13:13 Uhr gewann der Goldpreis 0,66 Prozent auf 4.104,81 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.077,97 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Silberpreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,05 Prozent auf 58,93 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 58,32 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 2,15 Prozent auf 1.616,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.582,00 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Palladiumpreis um 1,55 Prozent auf 1.242,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.223,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit Verlusten. Um 13:04 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) -1,13 Prozent niedriger bei 78,58 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 79,48 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,64 Prozent auf 73,99 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 73,52 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -3,03 Prozent auf 0,74 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,76 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Kaffeepreis 0,97 Prozent stärker bei 3,27 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kakaopreis Gewinne verbuchen. Um 12:48 Uhr steigt der Kakaopreis um 3,36 Prozent auf 4.619,00 Britische Pfund. Am Vortag standen noch 4.469,00 Britische Pfund an der Tafel.

Nach 0,71 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Donnerstagmittag um -0,48 Prozent auf 0,71 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,26 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,15 US-Dollar).

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagmittag nach. Um -0,72 Prozent auf 3,19 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,21 US-Dollar.

Indes gibt der Heizölpreis nach. Für den Heizölpreis geht es nach 96,69 US-Dollar am Vortag auf 96,42 US-Dollar nach unten (--0,27 Prozent).

Mit dem Kohlepreis geht es indes nordwärts. Der Kohlepreis gewinnt 0,17 Prozent auf 118,95 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 118,75 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.at