Öl & Co. unter der Lupe 18.06.2026 10:13:20

Rohstoffpreise am Donnerstagvormittag

Rohstoffpreise am Donnerstagvormittag

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Der Goldpreis ist am Vormittag geklettert. Um 10:10 Uhr legte der Goldpreis um 0,78 Prozent auf 4.292,02 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.258,87 US-Dollar gehandelt worden war.

Daneben wertet der Silberpreis um 10:11 Uhr auf. Es geht 0,79 Prozent auf 68,55 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 68,01 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.735,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.791,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,13 Prozent.

Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -2,87 Prozent auf 1.318,50 US-Dollar, nach 1.357,50 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -0,86 Prozent auf 77,98 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 78,66 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -2,46 Prozent auf 74,90 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 76,79 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,76 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,39 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,77 US-Dollar).

Währenddessen legt der Haferpreis um 1,14 Prozent auf 3,10 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 3,07 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Sinkflug. Um 10:01 Uhr gibt der Maispreis um -0,12 Prozent auf 4,21 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 4,21 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,02 Prozent auf 11,32 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 11,32 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -0,26 Prozent auf 304,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 304,80 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -0,57 Prozent auf 0,71 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,72 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Zuckerpreis Verluste. Um 10:01 Uhr fällt der Zuckerpreis um -0,22 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,14 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 0,19 Prozent stärker bei 3,15 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,15 US-Dollar.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 82,16 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (84,27 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,51 Prozent.

Währenddessen verliert der Kohlepreis um -7,93 Prozent auf 116,05 US-Dollar. Gestern stand der Kohlepreis noch bei 126,05 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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