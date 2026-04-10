Gold, Öl & Co. aktuell 10.04.2026 20:43:14

Rohstoffpreise am Freitagabend

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis ist am Abend geklettert. Um 20:40 Uhr legte der Goldpreis um 0,13 Prozent auf 4.772,40 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.766,02 US-Dollar gehandelt worden war.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis 1,80 Prozent stärker bei 76,46 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 75,11 US-Dollar.

Nach 2.107,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Freitagabend um -2,18 Prozent auf 2.061,00 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 20:38 Uhr gibt der Palladiumpreis um -2,14 Prozent auf 1.528,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.562,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -1,39 Prozent auf 95,07 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 96,41 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr ab. Es geht -1,88 Prozent auf 96,03 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 97,87 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,73 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,73 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,05 Prozent.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 0,38 Prozent auf 3,34 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,33 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen legt der Kaffeepreis um 2,18 Prozent auf 3,00 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 2,94 US-Dollar wert.

Mit dem Lebendrindpreis geht es indes nordwärts. Der Lebendrindpreis gewinnt 0,84 Prozent auf 2,52 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Sinkflug. Um 20:20 Uhr gibt der Maispreis um -0,73 Prozent auf 4,41 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 4,44 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 0,36 Prozent auf 3,74 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,73 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,94 US-Dollar) geht es um 1,88 Prozent auf 1,97 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,79 Prozent auf 11,75 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 11,65 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Sojabohnenmehlpreis um 4,60 Prozent auf 332,20 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 317,60 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,89 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,68 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -1,22 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,14 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,94 Prozent auf 2,65 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Mageres Schwein Preis Abschläge in Höhe von -0,06 Prozent auf 0,91 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,91 US-Dollar.

Währenddessen wird der Milchpreis bei 17,03 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (17,04 US-Dollar).

Zudem fällt der Heizölpreis. Um -4,82 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf 99,06 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 104,08 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 104,85 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,80 Prozent im Vergleich zum Vortag (105,70 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (10,91 US-Dollar) geht es um -1,10 Prozent auf 10,79 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Holzpreis südwärts. Der Holzpreis sinkt -0,26 Prozent auf 579,50 US-Dollar, nach 581,00 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - TTF um -3,29 Prozent auf 44,19 Euro. Gestern stand der Erdgaspreis - TTF noch bei 45,70 Euro.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung an den US-Börsen -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen