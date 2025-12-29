Rohstoffpreise am Montagvormittag

Öl & Co. im Fokus 29.12.2025 10:13:20

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Der Goldpreis ging um 10:10 Uhr um -1,51 Prozent auf 4.464,29 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.532,63 US-Dollar.

Derweil notiert der Silberpreis bei 74,89 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (79,15 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -5,38 Prozent.

Zudem gibt der Platinpreis am Montagvormittag nach. Um -5,70 Prozent auf 2.276,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 2.413,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Palladiumpreis um -10,86 Prozent auf 1.691,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Palladiumpreis bei 1.897,50 US-Dollar.

Indes gewinnt der Ölpreis (Brent) hinzu. Für den Ölpreis (Brent) geht es nach 60,64 US-Dollar am Vortag auf 61,55 US-Dollar nach oben (+1,23Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 1,66 Prozent auf 57,68 US-Dollar. Am Vortag standen noch 56,74 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -0,09 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,64 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,08 US-Dollar am Vortag auf 3,09 US-Dollar nach oben (+0,32Prozent).

Daneben sinkt der Maispreis um -0,39 Prozent auf 4,48 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,14 Prozent auf 10,57 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 10,59 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,30 Prozent auf 302,80 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 303,70 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,14 Prozent auf 0,49 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,49 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Zuckerpreis kaum von der Stelle. Um 10:00 Uhr werden 0,15 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,53 Prozent auf 4,39 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,37 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Milchpreis am Montagvormittag hinzu. Um 0,06 Prozent auf 15,87 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Milchpreis bei 15,86 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Aufwind. Um 10:09 Uhr zieht der Heizölpreis um 0,95 Prozent auf 56,27 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 55,74 US-Dollar gemeldet wurde.

