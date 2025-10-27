Ölpreis (Brent)

64,23
USD
-0,17
-0,36 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
27.10.2025 10:00:49

Saudi Arabia’s New Power Play Is Exporting A.I. to the World

The kingdom is pouring money into data centers and working with U.S. and Chinese tech giants, landing its A.I. ambitions in the middle of a geopolitical tussle for tech power.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 64,23 -0,23 -0,36
Ölpreis (WTI) 59,99 -0,16 -0,27

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kommen am Mittwoch kaum vom Fleck. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen