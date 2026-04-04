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04.04.2026 17:45:00
Should You Buy Silver While It's Under $100? The Answer Might Surprise You
The price of an ounce of silver surged by 144% in 2025, as investors piled into precious metals to hedge against rising economic and political uncertainty. It carried its momentum into 2026 and set a new record high of $121 per ounce in January, but it has since plummeted by 38% to trade at just $75 per ounce as I write this in early April.Unlike its close sibling, gold, silver is used extensively in industrial settings, with the majority of its demand coming from manufacturers of electronics, alloys, solders, and more. Therefore, its price is highly sensitive to changes in economic conditions. With geopolitical tensions raging in the Middle East and oil prices soaring, investors might be selling silver on fears of a global economic slowdown.Overall, precious metals have been a reliable investment over the long term, so investors might be wondering if they should buy silver while it's trading under the $100 milestone. Read on for the surprising answer.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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