Im Rallymodus 11.12.2025 13:42:39

Silberpreis mit neuem Allzeithoch

Silberpreis mit neuem Allzeithoch

Der Silberpreis hat am Mittwoch seinen Rekordlauf fortgesetzt.

Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) stieg im frühen Handel bis auf 62,89 US-Dollar. Bis zum Mittag fiel der Silberpreis wieder etwas zurück - auf zuletzt 62,09 Dollar

Damit setzte Silber seinen jüngsten Höhenflug fort. Am 21. November hatte Silber zeitweise weniger als 50 Dollar je Unze gekostet. Seit Jahresbeginn hat sich der Preis verdoppelt.

Silber profitiert von Leitzinssenkung der US-Notenbank. Silber als Edelmetall wirft keine Zinsen ab und profitiert daher von niedrigeren Leitzinsen. Zudem könnte eine Zinssenkung die Konjunktur anschieben. Auch dies dürfte die Nachfrage nach Silber stützen, da es auch in der Industrie verarbeitet wird. Allerdings hat Notenbankchef Jerome Powell die Zinssenkungserwartungen für die nächste Sitzung im Januar gedämpft.

Der Silberpreis wurde zuletzt laut Händlern durch eine gestiegene Nachfrage aus Indien und von Silber-ETFs gestützt. In China kam es zudem zu einer Verknappung des Angebots und die Lagerbestände sind auf ein Rekordtief gefallen.

Auch der Goldpreis legte zu und stieg in der Spitze bis auf 4.247 Dollar je Feinunze. Der Goldpreis liegt jedoch unter seinem Rekordhoch von 4.381,52 Dollar, das am 20. Oktober erreicht worden war.

Gestützt werden der Gold- und Silberpreis auch durch den verschärften Konflikt zwischen den USA und Venezuela. Die USA haben im Konflikt mit Venezuela vor der Küste des südamerikanischen Landes einen Tanker unter ihre Kontrolle gebracht. Der bewaffnete Einsatz sei "ein dreister Raubüberfall und ein Akt internationaler Piraterie", wetterte das Außenministerium in Caracas.

/jsl/mis

LONDON (dpa-AFX)

Bildquelle: keko64 / Shutterstock.com

