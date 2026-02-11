Silberpreis

11.02.2026 20:15:00

Silver Has Plummeted. Should You Buy the Dip?

After hitting an all-time high in January, the price of silver plummeted almost 33% in recent weeks. A historic rally in 2025 sent the price of the white metal from about $31 an ounce in January 2025 to $115 an ounce in January of this year. But silver plummeted back to $77 between Jan. 20 and Feb. 5.Market analysts attribute the drop to several factors, including a brief move higher for the dollar (precious metals tend to move in the opposite direction of the dollar), weaker demand for silver at the high price level, and concerns about the AI boom, which had helped drive the price higher in recent months. There has also been a wave of speculative buying of silver in China, which made the price of silver more volatile than usual and set it up for a sudden plunge. Silver's price tends to be more volatile than gold because the market for it is smaller.
Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
