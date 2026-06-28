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29.06.2026 01:00:00

Silver remains under pressure as sell-off continues

Silver has experienced a dramatic boom-and-reset cycle over the past 18 months. After starting 2025 below US$29 an ounce, the metal surged...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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