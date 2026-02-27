|Schwarzes Gold
So bewegen sich die Ölpreise am Freitag
Am Ölmarkt wird eine mögliche Eskalation der Spannungen zwischen den USA und OPEC-Mitglied Iran am Wochenende befürchtet. Ein enormer Aufmarsch von amerikanischen Streitkräften im Nahen Osten verunsichert die Anleger.
Zuvor hatte der Iran zwar nach einer indirekten Verhandlungsrunde mit den USA weitere Gespräche für kommende Woche angekündigt. Beide Seiten lägen in wichtigen Fragen allerdings "noch weit auseinander", berichtete das "Wall Street Journal" nach Abschluss der dritten Verhandlungsrunde in Genf. Bei den Treffen geht es vor allem um das umstrittene iranische Atomprogramm.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, dass die amerikanische Delegation den Verhandlungsort enttäuscht über die Fortschritte der Gespräche über das iranische Atomprogramm verlassen habe. Unterdessen haben die USA einen Teil des Botschaftspersonals aus Israel abgezogen. Der US-Botschafter in Israel, Mike Huckabee, empfahl laut der "New York Times" all seinen Mitarbeitern, die Israel verlassen wollen, dies noch heute zu tun. Er habe am Vormittag eine entsprechende E-Mail verschickt.
Marktstrategen der US-Investmentfirma Karobaar Capital rechnen in den kommenden Handelstagen mit stärkeren Preisschwankungen am Ölmarkt. Ihrer Einschätzung nach ist sowohl eine Eskalation der Lage als auch eine diplomatische Lösung im Atomstreit möglich.
