So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Dienstagmittag

Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.

Der Goldpreis liegt am Mittag bei 2.314,04 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 13:13 Uhr um -0,40 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 2.323,28 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -0,80 Prozent auf 27,26 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 27,48 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -0,10 Prozent auf 956,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 957,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 976,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (981,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,46 Prozent.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 13:04 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -0,67 Prozent auf 83,07 US-Dollar. Am Vortag standen noch 83,33 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -0,56 Prozent auf 78,23 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 78,48 US-Dollar an der Tafel standen.

Mit dem Weizenpreis geht es indes nach unten. Der Weizenpreis gibt -3,26 Prozent auf 207,50 Euro nach, nachdem gestern noch 215,25 Euro an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,21 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,19 US-Dollar.

Nach 2,20 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Dienstagmittag um 0,41 Prozent auf 2,21 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Rapspreis geht es indes nach unten. Der Rapspreis gibt -0,78 Prozent auf 477,25 Euro nach, nachdem gestern noch 481,00 Euro an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Heizölpreis um -0,41 Prozent auf 64,72 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 64,99 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.at