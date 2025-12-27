|Gold & Co. unter der Lupe
|
27.12.2025 10:13:20
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Samstagvormittag
Der Goldpreis hat sich am Vormittag kaum bewegt. Um 10:10 Uhr tendierte er bei 4.532,63 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.532,63 US-Dollar).
Redaktion finanzen.at
