Commodities im Fokus 31.08.2025 20:43:14

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 3.447,94 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

Redaktion finanzen.at


Bildquelle: William Potter / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:16 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:37 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16:16 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
30.08.25 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
30.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefer ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die US-Börsen präsentierten sich mit Abgaben. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich vor dem Wochenende uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen