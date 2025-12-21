So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Kaum Bewegung lässt sich am Abend beim Goldpreis erkennen. Um 20:40 Uhr tendierte der Preis bei 4.338,54 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Silberpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 67,17 US-Dollar lag, wird der Silberpreis um 20:15 Uhr auf 67,17 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.984,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.984,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.715,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:15 Uhr auf 1.715,50 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.at