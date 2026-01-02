So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Abend

Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.

Um 20:40 Uhr lag der Goldpreis bei 4.324,47 US-Dollar. Damit notierte der Kurs am Abend 0,22 Prozent höher als am Vortag (4.315,09 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 1,75 Prozent auf 72,55 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 71,30 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 4,58 Prozent auf 2.148,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.054,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.637,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.613,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,49 Prozent.

Währenddessen verliert der Ölpreis (Brent) um -0,26 Prozent auf 60,75 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (Brent) noch bei 60,85 US-Dollar.

Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Freitagabend nach. Um -0,17 Prozent auf 57,32 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 57,42 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Baumwolle -0,40 Prozent niedriger bei 0,64 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,64 US-Dollar.

Daneben sinkt der Haferpreis um -1,49 Prozent auf 2,98 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,03 US-Dollar.

Indes gewinnt der Kaffeepreis hinzu. Für den Kaffeepreis geht es nach 3,49 US-Dollar am Vortag auf 3,57 US-Dollar nach oben (+2,54Prozent).

Währenddessen legt der Lebendrindpreis um 1,80 Prozent auf 2,36 US-Dollar zu. Gestern war der Lebendrindpreis noch 2,32 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Maispreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Maispreis um -0,74 Prozent auf 4,37 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,40 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Mastrindpreis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mastrindpreis um 1,74 Prozent auf 3,56 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,50 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Orangensaftpreis nach. Für den Orangensaftpreis geht es nach 2,05 US-Dollar am Vortag auf 2,02 US-Dollar nach unten (--4,00 Prozent).

Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -0,07 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 20:17 Uhr auf 10,30 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 10,31 US-Dollar lag.

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagabend nach. Um -1,19 Prozent auf 291,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 294,50 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 1,66 Prozent auf 0,49 US-Dollar, nach 0,48 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Zuckerpreis südwärts. Der Zuckerpreis sinkt -2,34 Prozent auf 0,15 US-Dollar, nach 0,15 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -1,60 Prozent auf 3,63 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 3,69 US-Dollar.

Indes gibt der Mageres Schwein Preis nach. Für den Mageres Schwein Preis geht es nach 0,85 US-Dollar am Vortag auf 0,84 US-Dollar nach unten (--1,23 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Milchpreis bergab. Um 20:27 Uhr steht ein Minus von -0,72 Prozent auf 15,11 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Milchpreis noch bei 15,22 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Heizölpreis seitwärts. Um 20:40 Uhr wurde ein Preis von 56,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Heizölpreis bei 56,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 98,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (96,90 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,14 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Abschläge in Höhe von -1,98 Prozent auf 9,41 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 9,60 US-Dollar.

Währenddessen wird der Holzpreis bei 533,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,02 Prozent im Vergleich zum Vortag (538,50 US-Dollar).

Redaktion finanzen.at