So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Vormittag

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Der Goldpreis ging um 10:10 Uhr um -0,91 Prozent auf 3.149,77 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 3.178,75 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (32,24 US-Dollar) geht es um -1,15 Prozent auf 31,87 US-Dollar nach unten.

Inzwischen fällt der Platinpreis um -0,36 Prozent auf 977,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Platinpreis bei 981,00 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Palladiumpreis um -0,84 Prozent auf 945,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Palladiumpreis bei 953,50 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ölpreis (Brent) um -2,61 Prozent auf 64,13 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (Brent) noch bei 66,09 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -2,80 Prozent auf 61,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 63,15 US-Dollar.

Zudem fällt der Baumwolle. Um -0,58 Prozent reduziert sich der Baumwolle um 10:00 Uhr auf 0,65 US-Dollar, nachdem der Baumwolle am Vortag noch bei 0,65 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 09:56 Uhr fällt der Haferpreis um -14,94 Prozent auf 3,40 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,77 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt der Maispreis am Donnerstagvormittag hinzu. Um 2,00 Prozent auf 4,47 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,39 US-Dollar.

Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 10,67 US-Dollar am Vortag auf 10,68 US-Dollar nach oben (+0,95Prozent).

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 2,43 Prozent auf 298,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 285,40 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -3,34 Prozent auf 0,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,52 US-Dollar.

Zudem fällt der Zuckerpreis. Um -1,38 Prozent reduziert sich der Zuckerpreis um 10:00 Uhr auf 0,18 US-Dollar, nachdem der Zuckerpreis am Vortag noch bei 0,18 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,03 Prozent auf 3,47 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,49 US-Dollar.

Indes gibt der Heizölpreis nach. Für den Heizölpreis geht es nach 58,38 US-Dollar am Vortag auf 56,53 US-Dollar nach unten (--3,17 Prozent).

